Петропавловск-Камчатский, , 05:28 — REGNUM Школы Камчатского края готовы выполнить поручение президента РФ Владимира Путина и обеспечить с 1 сентября всех учащихся младших классов бесплатным горячим питанием. Об этом, находясь с рабочей поездкой в регионе, заявил заместитель министра просвещения РФ Андрей Николаев.

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Как сообщили в правительстве края, питанием будут обеспечены более 15 тыс. учащихся младших классов.

На 15 июля четыре школы на Камчатке не были готовы к исполнению поручения главы государства. На переоборудование столовых в учебных заведениях было выделено 57 млн рублей.

Замминистра просвещения отметил, что ситуация кардинально изменилась, проведена большая работа и теперь все учреждения образования готовы накормить учащихся младших классов.

«То, что мы увидели, позволяет нам с оптимизмом смотреть на реализацию этого проекта как в Петропавловске-Камчатском, так и в крае в целом», — сказал Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ингушетии потратят на предоставление горячего питания школьникам 54 млн рублей. Денежные средства в размере 51 млн рублей на эти цели будут выделены из федерального бюджета.