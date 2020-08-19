Владивосток, , 05:30 — REGNUM За прошедшие сутки в Приморье из 2047 проведённых тестов выявлено 89 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 79 пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На 19 августа зарегистрировано в регионе 8616 носителей коронавируса, темп прироста составил 1,04%. Выздоровели 6921 пациент, скончались 99 человек.

За сутки проверено более 2250 торговых точек, объектов общественного питания, единиц общественного транспорта и такси, баз отдыха и пляжей, составлено 127 протоколов об административных правонарушениях, по 11 фактам выписаны штрафы.

Как сообщало ИА REGNUM, за время пандемии коронавирусной инфекции более семи тыс. петербуржцев получили административные штрафы на общую сумму около 30 млн рублей за нарушение введенных властями ограничений.