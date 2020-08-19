Вашингтон, , 05:35 — REGNUM Общее число выявленных в мире случаев заражения новым коронавирусом превысило 22 миллиона. Об этом 19 августа сообщает американский университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По данным университета, по состоянию на 04:23 мск 19 августа в мире было выявлено 22 046 135 заразившихся SARS-CoV-2.

Лидерство по числу заразившихся новым коронавирусом удерживают США (5 479 788 человек), Бразилия (3 407 354) и Индия (2 702 742). Россия занимает четвёртую позицию с 830 276 выявленными случаями заражения.

По данным университета, суммарное количество летальных исходов среди пациентов с COVID-19 достигло 778 557.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 16 августа, общее число выявленных в мире случаев заражения SARS-CoV-2 увеличилось до 21 294 845. Общее число случаев летального исхода пациентов с COVID-19 достигло 761 779.

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