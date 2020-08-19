Красноярск, , 02:48 — REGNUM В среду, 19 августа, в Красноярске будет переменная облачность, временами небольшой дождь, возможна гроза, температура воздуха +21… +23 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Дождь Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В 6:25 на Театральной площади было +15 °C.

Ночью с 19 на 20 августа ожидается до +13 °C.

Скорость юго-западного (северо-западного) ветра 3−8 м/с, порывы до 13 м/с. Давление — 730 мм рт. ст.

В четверг, 20 августа, в Красноярске до +24 °C днём и до +13 °C ночью. Кратковременный дождь.

В пятницу, 21 августа, в Красноярске ожидается до +27 °C днём. Ночью — до +12 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 19 августа в центральных и южных районах Красноярского края местами сильные дожди, грозы, град, при грозах шквалистые усиления ветра до 15−20 м/с.

На юге Таймырского и в Эвенкийском муниципальных районах, в центральных и южных районах Красноярского края местами высокая пожарная опасность IV класса.