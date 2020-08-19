Бразилиа, , 02:24 — REGNUM 3 407 354 носителей коронавируса SARS-CoV-2 выявлено в Бразилии с начала пандемии, а за сутки — 47 784. Об этом сообщается на сайте бразильского минздрава.

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При этом уже 2 554 179 человек выздоровели и выписаны из медучреждений. Также за истекшие 24 часа в стране подтверждено 1352 летальных исхода при COVID-19. Всего в Бразилии от осложнений при этом заболевании умерло 109 888 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа в Бразилии после карантина по коронавирусу отрыли для посещения статую Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро и национальный парк Тижука.

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