Москва, , 01:47 — REGNUM Праздник в честь преображения Иисуса Христа перед тремя учениками, известный в народе как Яблочный Спас, отмечают 19 августа православные христиане. В этот день в храме Христа Спасителя в Москве пройдёт литургия, сообщили в пресс-службе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

«Патриаршее богослужение 19 августа в 10:00 состоится в храме Христа Спасителя», — говорится в сообщении.

Также в этот день на Соборной площади перед Главным храмом Вооруженных сил РФ в парке «Патриот» откроется яблочная ярмарка. Отмечается, что инсталляция в виде гигантского яблока на площади станет связующим звеном ярмарки с Тульским кремлем — сердцем города-героя.

Преображение является одним из двенадцати важнейших праздников. В евангелиях описано, как Иисус, отправляясь для молитвы на гору, взял с собой учеников — Петра, Иакова и Иоанна. Во время молитвы вид Иисуса изменился: лицо его просияло, а одежды стали белыми, как свет. Для беседы явились ему два ветхозаветных пророка — Моисей и Илия.

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