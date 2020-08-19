Лион, Франция, , 01:46 — REGNUM Студия Arkane объявила, что она решила отложить релиз игры Deathloop на второй квартал 2021 года. Об этом разработчики сообщили 18 августа на Twitter-странице проекта.

Они пояснили, что проект столкнулся с проблемами по причине того, что студия решила перейти на удалённую работу из-за эпидемии коронавируса. Создатели игры дали понять, что Deathloop практически готова, однако им требуется больше времени для добавления последних штрихов и «полировки».

https://twitter.com/deathloop/status/1295722189203832832

В Deathloop будет применена интересная механика, основанная на известном типе сюжетов, рассказывающих о временной петле. В центре повествования находятся два наёмных убийцы, которые оказались заперты на острове. Каждый раз, когда они умирают, история начинается заново.

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