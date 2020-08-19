Вашингтон, , 01:35 — REGNUM Известный стример Dr DisRespect (Гай Бэйм) планирует выпустить мемуары, книга будет называться Violence Speed Momentum. Об этом 17 августа сообщил сайт издательства Simon & Schuster.

Название книги Бэйма, которая выйдет в твёрдом переплёте, можно перевести как «Насилие. Скорость. Импульс», она состоит из 224 страниц. Отмечается, что в мемуарах стример расскажет о том, как ему удалось добиться успеха, а также даст советы по поводу того, как людям стоит вести себя в жизни.

Стоит отметить, что книгу Бэйма издательство поместило на своём сайте в разделе юмора и пародий, таким образом, можно предположить, что стиль повествования не будет серьёзным. Мемуары Dr DisRespect выйдут в продажу 30 марта 2021 года.

https://twitter.com/screenrant/status/1295811358844485632

Ранее видеостриминговый сервис Twitch, с которым Dr DisRespect сотрудничал с момента запуска платформы, навсегда заблокировал канал стримера без объяснения причин. После этого Бэйм стал проводить трансляции на YouTube.

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