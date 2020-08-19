Вашингтон, , 01:25 — REGNUM Появление вакцины против коронавируса не будет способствовать немедленной отмене санитарных мер в США, заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний в стране Энтони Фаучи 18 августа в интервью агентству Bloomberg.

По его словам, потребуется какой-то период времени для появления общего иммунитета. Фаучи считает, что об отмене таких невозможно будет говорить первые несколько месяцев после распространения вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что вакцины против коронавируса помогут подавить пандемию в «богатых странах» до конца 2021 года.

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