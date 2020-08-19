Приштина, , 01:31 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 17 августа сообщили, что за сутки в результате исследования 494 образцов в крае был выявлен 141 носитель коронавируса. При этом 219 пациентов были признаны излечившимися.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в Косово зафиксировано 11 686 случаев заражения коронавирусом. 7562 пациентов уже здоровы. 416 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из них шесть— за последние сутки. Наблюдается благоприятная тенденция: суточная смертность вновь снизилась с 10−12 человек до 6−9 в день, а число заразившихся ежедневно в 1,5−2 раза меньше числа выздоровевших.

Лечение от COVID-19 проходят 3708 человек. С начала эпидемии заразились коронавирусом более тысячи косовских медиков, причем 200 — за июль. Шестеро из них скончались.

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