Вашингтон, , 00:54 — REGNUM В кооперативном режиме игры Ghost of Tsushima не будет микротранзакций, сказал журналистам представитель Playstation. Статья была опубликована 18 августа на портале IGN.

Он отметил, что студия Sucker Punch, разрабатывавшая игру, не планирует их добавлять. Весь контент геймеры смогут разблокировать во время игрового процесса после выхода обновления, которое получат бесплатно все обладатели копии Ghost of Tsushima.

Ранее разработчики сообщили, что в Ghost of Tsushima появится кооперативный многопользовательский режим, который будет называться Legends («Легенды»). Они отметили, что в сюжетном варианте геймеры смогут играть вдвоём, а в режиме на выживание — вчетвером.

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