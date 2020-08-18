Красногорск, , 23:29 — REGNUM Владельцев земельных участков в Подмосковье оштрафовали в общей сложности на 27 млн рублей из-за неубранного на их территории борщевика. Об этом сообщается на официальном сайте министерства имущественных отношений Московской области.

Отмечается что с начала 202 года представители ведомства проверили свыше 5,2 тыс. земельных участков. Борщевик был обнаружен на 4 тысячах из них, отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

«По результатам рассмотрения дел, на правообладателей участков было наложено более 27,3 млн рублей штрафов за непроведение мер по борьбе с сорняком», — сказала Адигамова.

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