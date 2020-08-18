Москва, , 23:20 — REGNUM В Москве за последние сутки скончались десять пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается вечером 18 августа в Telegram-канале оперативного штаба столицы.

Палата реанимации Дарья Драй © ИА REGNUM

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"В Москве скончались десять пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Согласно последним данным, всего в столице выявлено уже более 253 тысяч случаев заражения коронавирусом, 693 из которых — за последние сутки. Скончались 4687 пациентов с COVID-19, более 199 тысяч человек излечились и были выписаны из больниц.