Мурманск, , 23:10 — REGNUM Власти Мурманской области приняли решение о снятии ряда ограничений, установленных в связи с распространением нового коронавируса.

Посетители надевают маски перед входом в магазине Дарья Драй © ИА REGNUM

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Как сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе, с 19 августа в регионе возобновят работукафе, рестораны, бары (кроме фуд-кортов), торговые центры и магазины любой площади, а также бассейны, музеи, библиотеки, архивы, фитнес-залы, спортивные секции, все объекты спорта, гостиницы, турбазы и хостелы.

Кроме того, в области возобновитсяплановая госпитализация с обязательным тестированием на COVID-19 и вакцинация по национальному календарю.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области за минувшие сутки было выявлено 67 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией составляет 11 981. C начала пандемии в области выздоровели 8966 человек, 125 человек скончались.