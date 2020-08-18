Минск, , 22:59 — REGNUM В Белоруссии директор волковысского музея Константин Шишмаков был найден мертвым. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел» на своей странице в социальной сети Facebook.

В белорусских СМИ отмечают, что Шишмаков был одним из тех, кто отказался подписывать избирательный протокол по итогам президентских выборов.

Портал Tut. by отмечает, что смерть Шишмакова не носит криминальный характер, по всей видимости, речь идет о самоубийстве.

Следственный комитет Белоруссии также заявил, что, по предварительным данным, смерть мужчины не носит криминальный характер.

Уточняется, что 18 августа волонтеры поисково-спасательного отряда «Ангел» на лесной дороге обнаружили автомобиль Шишмакова. Вскоре было найдено его тело в лесном массиве недалеко от автомобиля.

Пропал Шишмаков, который работал директором Волковысского военно-исторического музея имени Багратиона, 15 августа. Он позвонил супруге около 17:00 по местному времени и сказал: «Я здесь работать больше не буду, еду домой». Домой он так и не приехал.