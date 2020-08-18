Красногорск, 18 августа 2020, 23:21 — REGNUM Объявлены тендеры на рекультивацию трёх полигонов в Подмосковье. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.
Речь идёт о полигонах твердых коммунальных отходов «Парфеново», «Часцы» и «Каурцево». Завершить рекультивацию планируется в 2022 году.
Ликвидация объектов производится в рамках национального проекта «Экология».
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