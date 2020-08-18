Москва, , 22:39 — REGNUM Госавтоинспекция Российской Федерации опровергла информацию о том, что за установленные на крышах автомобилей багажники, а также за дополнительное световое оборудование и фаркопы с водителей будут взиматься штрафы. Соответствующее заявление распространила сегодня, 18 августа, пресс-служба ГИБДД.

Напомним, что в СМИ появилась информация о том, что за установку нештатного оборудования автовладельцы будут привлекаться к административной ответственности. При этом авторы публикаций ссылались на некие поправки к Техническому регламенту Таможенного союза.

В ГИБДД заявили, что ничего подобного нет, согласно действующим положениям Технического регламента в случае, если багажник сертифицирован, и конструкция транспортного средства предполагает его использование, то никаких согласований с Госавтоинспекцией не требуется.

Более того, данный документ последний раз редактировался в 2018 году, и это не касалось вышеобозначенных моментов.