Москва, , 20:57 — REGNUM В Вооружённых силах по состоянию на 18 августа выявлено 847 военнослужащих с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в информационном бюллетене Министерства обороны России.

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"В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта месяца на текущие сутки установлено 847 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, один военнослужащий с коронавирусом в настоящее время находится в тяжёлом состоянии, ещё пять — в состоянии средней тяжести, у остальных заболевание проходит бессимптомно.

Сообщается также, что за минувшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 70 военнослужащих, общая численность выздоровевших в Вооружённых силах достигла 10 077 человек.