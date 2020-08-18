Париж, , 20:44 — REGNUM Во Франции за минувшие сутки выявлено ещё 2238 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 18 августа пресс-служба французского минздрава.

С учетом этой информации, ведомство оценивает общее число зараженных жителей страны в 221 267 человек.

Установлено 17 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, после чего общее число жертв эпидемии коронавируса во Франции составило 30 451 человек.

Уточняется, что на данный момент в медучреждениях Франции остаются свыше 4,8 тыс. заболевших COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Париже муниципалитет принял решение ввести обязательное ношение масок в местах массового нахождения людей.

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