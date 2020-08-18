Лондон, , 20:31 — REGNUM На территории Британии за прошедшие сутки зарегистрировано 1089 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 18 августа официальный сайт правительства страны.

По данным британского кабмина, общее число выявленных заражений коронавирусом составило на сегодняшний день 320 286.

Кроме того, сообщается о смерти ещё 12 пациентов с диагнозом COVID-19.

С учетом этих данных общее число жертв эпидемии составляет 41 381 человек.

Ранее в Британии сделали обязательным ношение масок при посещении магазинов.

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