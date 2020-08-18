Вашингтон, 18 августа 2020, 19:58 — REGNUM Эпидемия коронавируса и карантинные меры правительств вызвали масштабный кризис психического здоровья в Северной и Южной Америке, 18 августа сообщает агентство Reuters.
По словам Этьен, люди по всей Америке тяжело перенесли шесть месяцев эпидемии. Организация фиксирует резкий рост числа стрессовых расстройств, увеличение потребления наркотиков и алкоголя.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые угрозы — трансляция»
Читайте также: Коронавирус: а что будет с психическим здоровьем наций?