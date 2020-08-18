Нижний Новгород, , 19:38 — REGNUM По результатам ежегодной проверки Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области вынесено более 270 постановлений о назначении административного наказания и наложено штрафов на сумму более 1,3 миллиона рублей. Об этом ИА REGNUM 18 августа сообщили в пресс-службе ведомства.

2020—2021 учебный год начнется 1 сентября и будет иметь ряд дополнительных особенностей в связи с сохранением рисков распространения коронавирусной инфекции.

«В адрес всех учреждений направлены предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Перед открытием школ необходимо провести генеральную уборку всех помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму. <…> За каждым классом будет закреплен отдельный кабинет по всем предметам за исключением занятий, требующих специального оборудования», — говорится в сообщении.

Кроме того, должны быть обеспечены «регулярное обеззараживание воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком учебного процесса и режимом работы школы».

"Для персонала пищеблоков, медицинских и технических работников обязательным условием станет ношение средств индивидуальной защиты органов дыхания. Также во всех школах должны быть обеспечены условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков».

В 2019 году учебные заведения Нижнего Новгорода из-за нарушений стали фигурантами свыше 500 административных постановлений. Сумма штрафов составила 2,6 миллиона рублей. В 2018 за нарушения санитарного законодательства вынесено более 360 постановлений, сумма штрафов перевалила за 1,6 миллиона рублей