Рим, , 19:14 — REGNUM По данным на вечер вторника, 18 августа, в Италии умерли 35 405 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 5 (днем ранее — на 4), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Выздоровели 204 142 человека, за день этот показатель увеличился на 174 (днем ранее — на 182).

Число подтвержденных носителей выросло на 403 (днем ранее — на 320). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 254 636. В настоящее время заражены 15 089 человек — на 222 больше, чем днем ранее.

Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт уже 16 дней подряд. За это время оно увеличилось более чем на 2500, то есть на 20%. При этом почти не увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.