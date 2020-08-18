Бишкек, , 18:47 — REGNUM С начала пандемии в Киргизии зарегистрировано 1 053 летальных исходов у людей с коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня, 18 августа, на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения Мадемин Каратаев.

По его словам, ранее подсчет количества умерших от коронавируса велся, исходя из результатов ПЦР-тестирования на COVID-19, при этом учитывались только случаи с положительным результатом анализов.

«Это привело к искажению числа умерших от коронавируса. Специально созданная комиссия изучила ситуацию и определила показатель летальности на уровне 2,4%, а показателя смертности — 162 пациента на 1 миллион населения», — резюмировал замглавы минздрава.

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