Новосибирск, , 18:35 — REGNUM Калининский районный суд Новосибирска отказал в удовлетворении иска о восстановлении на работе экс-начальника городского отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России Елене Устиновой.

Напомним, Елена Устинова былауволена ранее из-за плана по штрафам.

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«В Калининском районном суде Новосибирска рассмотрено гражданское дело по иску Устиновой Елены Александровны к ГУ МВД России по Новосибирской области о признании приказа незаконным, восстановлении на работе, взыскании денежного содержания за период вынужденного прогула, компенсации морального вреда. В удовлетворении исковых требований отказано в полном объёме», — говорится на сайте суда.

Решение суда в законную силу ещё не вступило.