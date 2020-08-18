Тамбов, , 18:34 — REGNUM В Тамбовской области иммунизацией от гриппа планируется охватить более 500 тысяч человек, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

В управлении здравоохранения Тамбовской области рассказали о подготовке к предстоящему эпидемиологическому сезону респираторно-вирусных инфекций. В ведомстве напоминают, что одной из наиболее действенных мер профилактики гриппа и ОРВИ является вакцинация населения, которая начнется уже в ближайшее время.

Всего планируется привить более 500 тысяч человек. Прежде всего, прививку должны сделать люди, входящие в группу риска, — лица преклонного возраста, люди, страдающие серьезными хроническими заболеваниями, медработники, а также сотрудники предприятий торговли, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства.

«Увеличение охвата населения иммунизацией против гриппа в предыдущие годы позволило избежать эпидемии гриппа в области и летальных исходов от этого инфекционного заболевания, — пояснили в управлении здравоохранения Тамбовской области. — Для повышения эффективности проведения прививочной кампании в учреждениях здравоохранения области создано более 350 мобильных прививочных бригад, которые будут проводить иммунизацию на предприятиях области, в МФЦ, общеобразовательных организациях, на дому — лицам пожилого возраста с хроническими заболеваниями».

По данным Роспотребнадзора, случаев гриппа в Тамбовской области пока не зафиксировано. Вместе с тем сохраняется угроза распространения коронавирусной инфекции. В разгар сезона простудных заболеваний не исключена вероятность заражения одновременно коронавирусом и гриппом. В таком случае потребуется более серьезное лечение, а сам процесс выздоровления будет более тяжелым, в связи с чем медики призывают заранее защитить свое здоровье и сделать прививку от гриппа.

В лечебных организациях региона созданы необходимые запасы антибактериальных и противовирусных препаратов, средств индивидуальной защиты и дезинфектантов. Медики проходят подготовку для работы в период сезонного подъёма заболеваемости ОРВИ и гриппом в условиях риска распространения новой коронавирусной инфекции.

В настоящее время полностью обеспечена потребность учреждений здравоохранения в аппаратах ИВЛ и пульсоксиметрах. Имеется аппарат для экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

Для обслуживания вызовов на дому, а также обеспечения работы дополнительно развернутых инфекционных стационаров в период эпидемического подъема заболеваемости планируется дополнительно привлечь свыше 3 тыс. медицинских работников. Для оказания неотложной помощи на дому в период эпидемии предусмотрено создание 41 дополнительной бригады.

Для принятия оперативных решений ведётся еженедельный мониторинг наличия противовирусных препаратов и медицинских изделий в аптеках, учреждениях здравоохранения и оптовых организациях области.