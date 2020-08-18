Екатеринбург, , 18:27 — REGNUM Обвиняемому в расстреле двух девушек в Екатеринбурге Алексею А. продлили арест на шесть месяцев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

На предварительных слушаниях подсудимый отказался от суда присяжных. Уголовное дело рассмотрят единолично, процесс будет открытым. Следующее заседание суда назначили на 31 августа 2020 года.

Теперь обвиняемый может пробыть в СИЗО до конца февраля 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сам подсудимый ходатайствовал об участии присяжных.

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