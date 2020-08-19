Москва, , 08:00 — REGNUM В 2020 году отправиться в поездку на автобусах можно было в среднем на 15% дешевле, чем прошлым летом: билет на междугородний автобус стоит 1 600 рублей против 1 900 рублей в 2019 году. Об этом ИА REGNUM сообщили в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip.

Как оказалось, чаще всего на автобусе россияне ездят в Москву, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону. В столицу этим летом можно уехать в среднем за 1 700 рублей, что на 18% дешевле, чем год назад. Отправиться в Петербург можно за 1 800 рублей, а в Ростов-на-Дону — за 1 700.

Много поездок летом 2020 года было совершено в Краснодар (1 800 рублей), Воронеж (1 700 рублей), Волгоград (2 100 рублей), Ставрополь (1 600 рублей), Новосибирск (1 500 рублей) и Уфу (1 700 рублей). Практически все билеты по сравнению с прошлым годом подешевели: больше всего снизились цены на поездки в Ставрополь (-35%) и Краснодар (-25%). А вот в Воронеж билеты на автобус теперь обходятся на 20% дороже, чем год назад. Также более востребованными стали поездки на автобусе в Уфу и Новосибирск.