Тюмень, , 18:15 — REGNUM В Тюмени изолировали кошку, у которой выявили SARS-Cov-2. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам.

Владельцу животного было направлено уведомление об особенностях содержания кошки в изоляции и установлении постоянного наблюдения за её состоянием здоровья в течение 14 дней.

В настоящее время состояние кошки удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют.

Как ранее сообщал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, в России пока известно о двух кошках с коронавирусом — в Москве и Тюмени.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тюмени обнаружена кошка с COVID-19