Тюмень, 18 августа 2020, 18:15 — REGNUM В Тюмени изолировали кошку, у которой выявили SARS-Cov-2. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам.
Владельцу животного было направлено уведомление об особенностях содержания кошки в изоляции и установлении постоянного наблюдения за её состоянием здоровья в течение 14 дней.
В настоящее время состояние кошки удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют.
Как ранее сообщал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, в России пока известно о двух кошках с коронавирусом — в Москве и Тюмени.
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