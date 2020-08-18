Сыктывкар, , 18:11 — REGNUM Антитеррористическая проверка школ республики Коми не выявила нарушений. Об этом заявил заместитель начальника Управления вневедомственной охраны по Коми Олег Ульныров, передает корреспондент ИА REGNUM.

Специалисты проверили готовность к приему детей 42 школ, 14 центров дополнительного образования и 90 детсадов. На всех объектах есть кнопки экстренного вызова, системы экстренного оповещения, управлениями контроля доступа (турникеты и домофоны), посты охраны, территории ограждены по периметру.

«Все без исключения проверенные объекты соответствуют основным требованиям антитеррористической защищенности. Родители могут быть в целом спокойны», — отметил Олег Ульныров.

Как сообщало ИА REGNUM, в новом учебном году образовательным учреждениям придется последовать целому ряду рекомендаций Роспотребнадзора — усилить дезинфекцию помещений, обеспечить термометрию учеников и работников, ввести «плавающее» расписание.