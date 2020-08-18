Спас-Деменск, Калужская область, , 17:55 — REGNUM Африканская чума свиней обнаружена в Калужской области в личном подсобном хозяйстве Спас-Деменского района, сообщает 18 августа корреспондент ИА REGNUM по информации областного комитета ветеринарии.

Паулюс Поттер. Две свиньи в свинарнике

Власти региона намерены ввести карантин на хуторе, где был обнаружен новый очаг чумы свиней. В августе 2020 года в крестьянско-фермерском хозяйстве Мосальского района и в личном подсобном хозяйстве Барятинского района среди домашних свиней уже было выявлено заболевание АЧС — африканской чумой свиней.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году из-за вируса африканской чумы свиней объявили карантин сразу в четырех районах Калужской области: Думиничском, Сухиничском, Ульяновском и Жиздринском, где пришлось сжечь более сотни свиней.

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