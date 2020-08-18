Вологда, , 17:49 — REGNUM Главный санитарный врач Вологодской области Ирина Кузнецова предложила региональным властям начать отопительный сезон раньше срока, чтобы сократить сезонную заболеваемость ОРВИ и гриппом и уменьшить риск распространения коронавируса SARS-CoV-2, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«В этом году ограничена возможность провести отпуск на море. У людей снижен иммунитет. Всё это стимулирует развитие эпидпроцесса. При сезонном подъеме заболеваемости гриппом и ОРВИ продолжится циркуляция коронавирусной инфекции. Не исключена возможность микст-инфекции. Прошу пересмотреть сроки отопительного сезона не только в детских и медицинских учреждениях, но и в жилом фонде», — заявила Кузнецова.

Губернатор Олег Кувшинников предложение поддержал.

«Считаю, что необходимо начать отопительный сезон раньше, — заявил он. — Необходимо обеспечить комфортную температуру во всех социальных объектах, чтобы превышение эпидпорога по ОРВИ и гриппу задержалось как можно дольше, а лучше вообще не наступило».

Как сообщало ИА REGNUM, вологодские школы начали подготовку к учебному году в новых условиях: учреждения закупают термометры и рециркуляторы.