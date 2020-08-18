Вашингтон, , 17:43 — REGNUM Облачный игровой сервис GeForce Now стал доступен на ноутбуках с операционной системой Chrome OS. Об этом 18 августа сообщает портал PCGamesN.

Ранее доступ к GeForce Now получили обладатели PC, Mac, Andoroid-устройств и медиаплееров Shield TV. Для запуска сервиса нужно пройти процедуру регистрации и оплатить подписку.

Напомним, GeForce Now — это облачный сервис, позволяющий запускать видеоигры на компьютерах, не соответствующих их минимальным системным требованиям. Для работы платформы необходимо быстрое и стабильное интернет-соединение.

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