Бейрут, , 17:33 — REGNUM Ордер на арест Хасана Крейтема, гендиректора порта Бейрута, в котором две недели назад прогремели мощные взрывы, выдан следственным комитетом Ливана 18 августа, передаёт LBCI.

Арестовать Крейтема решено было по итогам допроса, который продолжался четыре часа. Ещё 21 фигуранту дела о взрыве в порту пока не избрана мера пресечения.

Напомним, по делу о взрыве в порту Бейрута, в результате которого погибли 178 человек, арестован также глава ливанской таможенной службы Бадри Дахера.

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