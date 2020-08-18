Берлин, , 17:24 — REGNUM В Берлине (Германия) возобновились съёмки фильма «Матрица 4». Об этом 18 августа сообщает издание Deadline.

Исполнитель главной роли Киану Ривз заявил, что на съёмочной площадке приняты все необходимые меры безопасности в связи с пандемией коронавируса. Актёр также отметил, что он «очень благодарен за эту работу».

Напомним, премьеры «Матрицы 4» должна состояться в 2022 году. Главные роли в картине вновь исполнят Киану Ривз и Керри Энн-Мосс.

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