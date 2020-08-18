Брянск, , 17:25 — REGNUM Семерых подозреваемых в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей задержали оперативники в Брянской области. По предварительным данным, теневые финансисты обналичили более 600 млн рублей, сообщили 18 августа в пресс-службе регионального УМВД.

Злоумышленники совершали нелегальные банковские операции по обналичиванию денежных средств без государственной регистрации и соответствующего разрешения. Они изготавливали платёжные поручения о перечислении средств между расчётными счетами подконтрольной коммерческой организации, открытыми в различных банках на территории Брянской области. В документы вносили фиктивные данные о заключённых договорах, а затем предоставляли в банки для списания и перевода денег на расчётные счета юридических лиц. За свои услуги «финансисты» взимали комиссию в размере не менее 12% с каждой транзакции. Следствие полагает, что преступники извлекли общий доход на сумму более 600 млн рублей.

Возбуждены уголовные дела. Проведено 20 обысков, изъяты документы и техника, доказывающие противоправную деятельность.