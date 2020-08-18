Магнитогорск, Челябинская область, , 17:19 — REGNUM В Челябинской области суд усилил наказание гражданину, осуждённому за попытку сбыта наркотического средства. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Приговор гражданину 19 мая вынес Орджоникидзевский райсуд Магнитогорска. Ему назначили 10 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима. У него нашли более 100 граммов героина. Оказалось, что ранее он купил его в Башкирии и привёз в Магнитогорск для продажи.

Прокурор посчитал приговор мягким. Областной суд прибавил осуждённому ещё шесть месяцев срока. Приговор уже вступил в силу.