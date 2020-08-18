Минск, , 17:15 — REGNUM Министерство внутренних дел Белоруссии подтвердило гибель третьего участника акций протестов. Соответствующее заявление распространила сегодня, 18 августа, пресс-служба МВД Белоруссии.

Сообщается, что молодой человек погиб ночью 16 августа в результате наезда автомобиля на проезжей части Партизанского проспекта. Произошло это около 03:20 по местному времени. Водитель Renault совершил наезд на 19-летнего пешехода, который от полученных травм скончался на месте ДТП.

Установлено, что вышедший на проезжую часть молодой человек был участником массовых мероприятий, проходящих в Минске.

Проверка обстоятельств ДТП проводится.