Краков, Польша, , 17:13 — REGNUM Компании Epic Games и Bloober Team подписали договор о сотрудничестве. Об этом 18 августа сообщает польское издание Strefa Inwestorof.

Теперь в магазине Epic Games Store появятся два самых масштабных проекта Bloober Team: The Mediumи Observer System Redux. Стоит отметить, что ни одна из игр ещё не вышла — их релизы ожидаются в конце 2020 и в начале 2021 года.

Напомним, Bloober Team — это команда разработчиков из Кракова (Польша). Она наиболее известна по психологическому хоррору Layers of Fear.

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