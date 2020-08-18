Куала-Лумпур, , 17:13 — REGNUM Вариант приобретения российской вакцины от коронавируса рассматривают власти Малайзии, сообщил 18 августа журналистам гендиректор минздрава страны Хишам Абдула.

Также он не исключил, что Малайзия может приобрести вакцину и в Китае. Всё это станет возможным, «если будут получены подтверждающие данные» об эффективности вакцины.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, готовность приобрести российскую вакцину от коронавируса выразили власти Филиппин и Мексики. О готовности вакцины Россия объявила 11 августа — первой в мире.

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