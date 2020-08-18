Екатеринбург, , 17:18 — REGNUM Представители кинотеатров Свердловской области потребовали от губернатора Евгения Куйвашева разрешить организациям работать. Текст обращения опубликован на сайте change.org.

Авторы обращения считают, что если кинотеатры не возобновят свою деятельность в ближайшее время, то они могут закрыться.

«Мы все остались наедине со своими долгами и проблемами… Мы будто живем в кошмаре, который никак не закончится», — описывают своё положение работники и представители кинотеатров.

Под открытым письмом будут собираться подписи.

Как сообщало ИА REGNUM, кинотеатры региона закрылись для зрителей с конца марта 2020 года.

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