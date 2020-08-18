Челябинск, , 17:09 — REGNUM В Челябинске закончено следствие по уголовному делу против экс-директора учреждения «Горсад им. А. С. Пушкина». Об этом сообщает региональное управление СКР.

Женщине вменяют халатность. По данным следственных органов, в 2018—2019 годах она без проведения торгов заключила с одной фирмой на заведомо невыгодных условиях договор аренды муниципального имущества. В итоге учреждению был причинён ущерб в сумме больше 4,9 млн рублей.

Речь идёт о подземном переходе под площадью Революции. Следователи утверждают, что собрали по делу все доказательства. Дело передано в суд.