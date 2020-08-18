Белгород, , 17:10 — REGNUM Приговор по делу о краже из банковского терминала более трёх миллионов рублей вынесен в Белгороде, сообщили 18 августа в пресс-службе регионального УМВД. Трёх подозреваемых, приехавших в областной центр целенаправленно для совершения кражи, задержали в Москве и Ярославле.

Преступники действовали августовской ночью 2019 года. Один выступал в качестве координатора, другой подготовил терминал к хищению, а третий, переодевшись в схожую с формой инкассаторов одежду, отжал сенсорную панель, подобрал ключ и вытащил из платёжного устройства кассеты с деньгами. Злоумышленники похитили более трёх миллионов рублей, которыми впоследствии распределили между собой. Двух подозреваемых задержали в Москве, ещё одного — в Ярославле. В ходе обысков у них были изъяты банковские карты, средства мобильной связи, сим-карты, а также одежда, в которой совершалось хищение.

Суд приговорил похитителей к шести, семи и восьми годам лишения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.