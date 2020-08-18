Петрозаводск, , 17:15 — REGNUM Решение о формате проведения торжественных линеек в школах в честь начала нового учебного года власти Карелии примут на текущей неделе исходя из эпидемиологической обстановки. Об этом на своей странице в соцсети заявил 18 августа глава республики Артур Парфенчиков.

По его словам, при подготовке школ и детсадов к 1 сентября максимальное внимание уделяется вопросам безопасности.

«В каждой школе необходимо организовать учебный процесс таким образом, чтобы минимизировать контакты между учениками разных классов. Нужно тщательно продумать маршрутизацию: например, задействовать разные входы в здание школы, развести по времени завтраки; уроки физкультуры, пока позволяет погода, проводить на свежем воздухе. Кроме того, следует закрепить отдельные кабинеты за конкретным классом», — отметил Парфенчиков.

Он признал, что всё это может привести к увеличению количества школьников, которые учатся во вторую смену.

«Но это временная мера. Уверен, что лучше вторая смена в школе, чем дистанционное обучение на дому. Полагаю, подавляющее большинство педагогов и родителей с этим согласятся», — добавил губернатор Карелии.

Среди других проблем в ходе подготовки к новому учебному году Парфенчиков назвал вопрос подвоза детей к месту обучения. В Карелии, по его данным, более 2400 школьников ездят на школьных автобусах. Глава региона поручил республиканскому минтрансу в первую очередь привести в порядок те дороги, по которым проходят школьные маршруты.

Также постепенно решается проблема нехватки учителей. Продолжается работа по созданию в школах, детских садах и техникумах Карелии более комфортных условий.

«Так, в 2020 году на ремонты, утепление фасадов, замену оконных и дверных блоков, теплоузлов, покупку учебников, мебели мы направляем 1 млрд 84 млн рублей, что в 5 раз больше, чем в 2017 году, когда мы только начали модернизировать образовательные учреждения республики», — отчитался Артур Парфенчиков.