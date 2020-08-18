Москва, , 16:47 — REGNUM Официальный представитель изготовителя Mercedes-Benz на российском рынке АО «Мерседес-Бенц Рус» объявил об отзыве 1246 автомобилей. Об этом сообщает 18 августа пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили марки Mercedes-Benz Vito, реализованные в период с июля 2014 года по июнь 2018 года.

«Причиной отзыва транспортных средств является установленная дополнительная АКБ под передним правым сиденьем без предусмотренной крышки основания каркаса сиденья», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ненадлежащее использование открытого основания каркаса сиденья в качестве места для хранения предметов может привести к замыканию между двумя полюсами АКБ, что создаёт риск возникновения пожара.

На отзываемых транспортных средствах будет дополнительно установлена крышка на основание каркаса сиденья. Все работы будут выполнены бесплатно для владельцев.

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