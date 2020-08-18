Кемерово, , 16:41 — REGNUM В Кузбасс поступили семь междугородных автобусов российского производства VOLGABUS 5285G2. Транспорт закуплен в рамках региональной госпрограммы «Оптимизация развития транспорта и связи». Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Уточняется, что в каждом автобусе 45 мест для пассажиров. Стоимость одного автобуса — более 8,8 млн рублей. Они работают на метане и соответствуют требованиям безопасности.

«Мы приняли решение кардинально обновить общественный транспорт в Кузбассе и планомерно идём к цели, — заявил губернатор региона Сергей Цивилёв.

Он напомнил, что с 2019 года в семь раз было увеличено финансирование госпрограммы развития транспорта — до 7 млрд рублей. На эти средства с 2019 по 2024 годы Кемеровская область приобрела более 700 автобусов.