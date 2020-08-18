Кемерово, , 16:31 — REGNUM При подозрении на заражение коронавирусом пневмония возникает не сразу. Об этом заявила заведующая пульмонологическим отделением №1 Кузбасской больницы скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского Любовь Багрова.

«Сначала вирус внедряется в слизистую верхних дыхательных путей. Возникает насморк. Затем поражается горло, верхняя часть трахеи. Появляется боль при глотании, увеличиваются миндалины. Если организм ослаблен, и вирус проникает в лёгкие, развивается пневмония. Это может произойти на пятые-седьмые сутки», — рассказала Багрова.

Она уточнила, что основные симптомы коронавируса: лихорадка, насморк, боль в горле, мышечная боль, головная боль, бессонница, тошнота, рвота, расстройство стула. Если течение болезни тяжёлое, возникает одышка. COVID-19 может затронуть лёгкие, мозг, носоглотку, глаза, сердце, кровеносные сосуды, печень, почки и кишечник — буквально все жизненно важные органы.

«COVID-19 сопровождается целым набором самых разнообразных симптомов, и для тех, кто переболел в тяжёлой форме, долговременные последствия могут быть самыми серьёзными: от рубцевания легочной ткани и отказа почек до воспаления сердечной мышцы, аритмии, повреждения печени, когнитивных нарушений, психозов, сопровождающихся резкой сменой настроения, и многого другого», — подчеркнула Любовь Багрова.