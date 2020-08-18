Санкт-Петербург, , 16:33 — REGNUM Венгерский авиаперевозчик Wizz Air отменил рейсы из Петербурга в Скандинавию, Австрию и на Мальту в сентябре. Об этом свидетельствуют данные системы бронирования компании.

Самолет Wizz Air UK в «Пулково» ООО «ВВСС»

Ранее был анонсированы новые направления из «Пулково» в Осло, Копенгаген, Стокгольм, Зальцбург и на Мальту, их собирались запустить с 18−19 сентября.

Теперь же они доступны только с середины осени: так, в Зальцбург можно улететь первым рейсом только 16 октября, в Осло и Стокгольм — только с 15 декабря. С середины осени также станут доступны новые направления в итальянские города — Венецию и Милан, с середины декабря — в Турин и Болонью.

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Напомним, в январе 2020 года компания также анонсировала открытие рейсов по седьмой свободе воздуха из «Пулково» в Братиславу, Бухарест, Вильнюс и Софию. 17 июня компания объявила, что открывает свою операционную базу в «Пулково».

По мнению генерального директора управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы» Леонида Сергеева, это даст новые возможности для расширения маршрутной сети и увеличит количество вариантов прямого авиасообщения Петербурга с европейскими городами.

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