Екатеринбург, , 16:25 — REGNUM В Свердловской области выписали уже 19 176 человек, у которых ранее выявляли новую коронавирусную инфекцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

По данным на 18 августа 2020 года, за минувшие сутки в регионе выписали по выздоровлении 74 человека.

В медицинских учреждениях региона находятся с COVID-19 78 пациентов в тяжёлом состоянии (75 — в реанимации, из них 46 — на ИВЛ), 264 — в состоянии средней тяжести. Еще часть пациентов чувствуют себя удовлетворительно.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе подтвердили 376 случаев смерти от новой коронавирусной инфекции.

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