Донецк, , 16:17 — REGNUM Должность уполномоченного по защите прав предпринимателей утверждена в ДНР, сообщается 18 августа на сайте главы республики.

Глава ДНР Денис Пушилин подписал 18 августа соответствующий указ «в целях обеспечения дополнительных гарантий государственной защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности».

Бизнес-омбудсменом назначен Ярослав Бережко — помощник главы республики. В его обязанности входит мониторинг соблюдения прав предпринимателей органами власти ДНР.

Аппарат омбудсмена должен проверять сигналы о нарушениях бизнесменов, а также, при необходимости, взаимодействовать с правоохранительными органами. Указ Пушилина вступил в силу 18 августа 2020 года.

Напомним, в России должность уполномоченного по правам предпринимателей была учреждена в 2012 г.